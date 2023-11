Homem é baleado por pistoleiro em plena luz do dia em Manaus

O homem estava com um celular e R$ 1.920,00 em espécie. Questionado sobre o valor, ele contou que o dinheiro era fruto da venda de drogas e que havia recebido a quantia do homem que havia atirado em Peterson.

Peterson foi socorrido e levado para o Hospital 28 de Agosto. A polícia foi chamada e ao chegar ao local, um suspeito saiu correndo. Os PMs o perseguiram e conseguiram detê-lo, mas a arma do crime não foi encontrada com ele.

O crime ocorreu por volta de 13h, nas proximidades de um colégio estadual. Conforme a Polícia Militar, o homem se aproximou da vítima e efetuou dois disparos no tórax e outro no braço direito da mesma.

Manaus/AM - Peterson Lira de Oliveira, 37 anos, foi atingido com três tiros nessa terça-feira (28), na ponte do bairro Educandos, na zona sul.

