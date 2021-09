Homem é baleado na perna após atirar contra a polícia em Manaus

Os policiais deram voz de prisão e acionaram o Samu para o ferido, que foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo, onde permanece internado para procedimentos cirúrgico; já o outro supeito foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) com os armamentos, as drogas e a balança de precisão para os procedimentos cabíveis.

Manaus/AM - Um homem foi baleado na perna e outro preso na sexta-feira (10), na travessa 12, área do Mutirão, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Segundo os relatos dos policiais militares, a equipe estava fazendo ronda quando um morador da área denunciou uma dupla armada que estaria vendendo drogas e causando pânico aos moradores da área. A PM foi até p local e afirmou ter sido recebida com disparos de arma de fogo, e revidou em defesa, atingindo um dos agressores na perna. O outro envolvido na ação infracional se entregou sendo de imediato detido. Com os suspeitos foram encontradas uma pistola Taurus calibre .40; uma arma calibre 12; 27 trouxinhas de substância análoga a OXi; e uma balança de precisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.