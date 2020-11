Homem é baleado na cabeça na frente de casa de shows no Amazonas

Manaus/AM - Marciel Almeida Trindade, 29, foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro Mário Fonseca, no município de Maués, no interior do Amazonas, na noite desse domingo (8).

Populares acionaram a polícia por volta das 22h30, afirmando que um homem armado havia ferido um jovem na frente da casa de shows Tenório, na estrada Maués Mirim.

Ao chegarem, os agentes encontraram Marciel já sem vida no chão. O atirador tinha fugido e até o momento, não foi encontrado. A motivação e os detalhes dos crime não foram divulgados.