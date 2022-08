Homem é baleado e espancado com barra de ferro em feira de Manaus

O homem contou que estava na Feira do Quarentão, na rua Maria Amorim Neves com a Rua T 7, quando foi surpreendido com o disparo e as pancadas com barra de ferro.

Segundo a polícia, Claudson deu entrada no SPA Joventina Dias por volta das 3h, com um tiro na mão esquerda e ferimentos na cabeça e na perna.

Manaus/AM – Claudson Conceição Almeida, 28, foi baleado e espancado com uma barra de ferro dentro de uma feira na madrugada desta terça-feira (9), no bairro Compensa 2, na zona Oeste.

