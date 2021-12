Homem é assassinado a tiros por suspeitos em moto enquanto caminhava em Manaus

Manaus/AM- Roziclei dos Reis da Silva, 38, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (20), por suspeitos em uma motocicleta na rua Espigão, no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus.



No local, testemunhas informaram que uma dupla em uma motocicleta parou ao lado da vítima e efetuou 5 tiros, sendo 2 na cabeça e 1 nas costas. O homem ainda tentou fugir, mas acabou caindo na rua citada.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para o local, mas o homem morreu antes de receber os primeiros socorros.



O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para periciar a cena do crime e fazer a remoção do corpo.

