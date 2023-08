Homem é assassinado a tiros na orla de Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi assassinado na noite desta quarta-feira (23), na beira do rio, no bairro do Educandos, na Zona Sul de Manaus.

Informações preliminares repassadas para a Polícia Militar dão conta de que pessoas que estavam na orla do Amarelinho, ouviram tiros e desceram até a margem do Rio Negro para ver do que se tratava.

Ao chegarem ao local, encontraram um homem, trajando apenas uma bermuda, jogado na praia e com marcas de tiro.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.