Homem é assassinado a tiros em via pública por motociclistas em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Sandro Heliton Freitas da Silva, 34 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (28) em via pública por motociclistas que passavam pela rua Bom Intento, do bairro do São José III, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem estava caminhando na rua, quando dois criminosos em uma motocicleta, sem dar qualquer explicação, começaram a efetuar vários disparos contra Sandro; três tiros teriam atingido a cabeça da vítima, que ficou agonizando até ser socorrido por uma pessoa em um carro particular, e levado para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Sandro passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).