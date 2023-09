Homem é assassinado a tiros e tem corpo abandonado à beira de ramal em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi assassinado a tiros e teve o corpo abandonado na beira do Ramal do Tapioca, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, moradores que passavam pelo local viram o corpo em um matagal às margens da estrada. Segundo a perícia, o homem aparenta ter entre 45 e 50 anos.

A vítima estava com as mãos amarradas, dois ferimentos no crânio e perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) onde passará por exames de necropsia. A investigação do caso deve seguir pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).