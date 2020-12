Homem é assassinado a tiros ao confrontar piratas de rio em feira de Manaus

Manaus/AM - Everton Santos Lima, 35, morreu ao ser baleado por piratas de rio dentro de uma embarcação atracada no porto da Feira da Panair, no bairro Educandos, Zona Sul, por volta das 2h desta segunda-feira (28).

Imagens do circuito de segurança do barco mostram que os criminosos subiram e roubaram um bote com motor. No momento em que se preparavam para deixar o local, Everton os flagrou e tentou impedir a ação arremessando um banco contra eles.

Um dos suspeitos atirou contra ele e em seguida fugiu pelas águas com os comparsas.

Lima foi socorrido por populares e colocado na carroceria de um carro. Ele foi conduzido até o SPA da Zona Sul, mas já chegou ao hospital sem vida. A polícia vai analisar as filmagens para tentar identificar e localizar os envolvidos.