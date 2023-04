Homem é assassinado a facadas em comunidade no Amazonas

Na ocasião, Ilinilson sofreu vários golpes na região do abdômen e teve as vísceras dilaceradas. Ele não resistiu e morreu. O homicídio está sendo investigado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado pela tia de Ilinilson, a mulher informou que o sobrinho foi atacado por um homem identificado apenas como Alexandre, na Vila do Jacaré.

Manaus/AM - Ilinilson Silva da Conceição, 49, foi assassinado a golpes de faca nesse domingo (9), em uma comunidade na zona rural de Manacapuru, no interior do Amazonas.

