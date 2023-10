Homem é assassinado a facadas durante bebedeira em Manaus

A polícia não esclareceu se o autor do crime foi identificado e preso. O caso foi registrado no 6° DIP de polícia e deve ser investigado.

Conforme a polícia, Jackson estava reunido, bebendo com um grupo de pessoas, na rua Cafarnaum, quando teve início uma discussão generalizada no local.

Manaus/AM - Um homem identificado como Jackson Marçal da Silva, 41 anos, morreu durante uma confusão no início da madrugada deste domingo (22), no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.