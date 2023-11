Homem é assassinado em cemitério ao visitar túmulo de irmão

Denilson da Silva Souza, foi assassinado dentro de um cemitério em Marapanim, no Pará, neste feriado (2), após ter um desentendimento com um outro visitante do local.

Segundo a Polícia Militar, a vítima havia ido até o túmulo do irmão, quando se desentendeu com um outro homem, que não teve o nome relevado. A motivação não foi informada.

O suspeito saiu do local, mas retornou com uma faca e desferiu vários golpe em Denilson, que morreu no local.

A polícia já deu início nas investigações.