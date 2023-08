Homem é assassinado e tem carro roubado dentro de condomínio no Tarumã

O síndico do condomínio, Jonathas Loreto, afirmou não ter conhecimento de como o criminoso entrou no local, mas que há 88 câmeras no local para ajudar a desvendar o crime.

Segundo informações repassadas para militares que atenderam a ocorrência, Armando foi morto a tiros dentro de um apartamento no terceiro andar, no bloco 9.

Manaus/AM - Armando Batista da Costa Filho, de 44 anos, foi executado dentro do condomínio Conquista Tarumã, localizado na Avenida do Turismo, na Zona Oeste de Manaus.

