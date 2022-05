Homem é assassinado com tiro na cabeça em área vermelha em Manaus

Manaus/AM – Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser baleado na madrugada desta segunda-feira (2), no bairro Compensa 2, na Zona Oeste.

O crime ocorreu na Rua do Quarentão e assustou moradores que acordaram com o barulho dos tiros no local.

Ao abrirem a porta para checar o que tinha acontecido, os populares se deparam com o corpo do rapaz estirado no chão.

O homem foi atingido com disparos na cabeça e morreu ali mesmo. A polícia apura o caso, mas ninguém foi preso até o momento.