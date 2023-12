Homem é achado morto no terreno da casa de shows 'Forró de Nós' em Manaus

A vítima tinha sinais de agressão física pelo corpo. Rainan foi reconhecido por parentes que estiveram no terreno, mas a família preferiu não falar com a imprensa.

Manaus/AM - Rainan da Silva Coutinho foi achado morto nesta manhã (18), nos fundos do terreno da casa de show “Forró de Nós”, localizada no bairro Tarumã, na zona oeste.

