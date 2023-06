Homem é achado morto com tiro no rosto em cima de laje em Manaus

O corpo foi encontrado pelo pai do dono do imóvel que foi colocar comida para o cachorro que fica no local. O homem se deparou com o corpo ao subir as escadas e acionou a polícia.

Manaus/AM - Um homem foi encontrado morto com um tiro no rosto em cima da laje de uma casa na rua Judá, na comunidade Fátima 1, na zona norte, na manhã deste domingo (18).

