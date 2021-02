Homem é abandonado por comparsas e acaba preso com drogas no Coroado

Manaus/AM -Policiais Militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta sexta-feira (26), detiveram um homem de 26 anos, por tráfico de drogas no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A equipe realizava o policiamento no local, por volta das 11h30, no beco do Giral (Trav. Santana) do referido bairro, quando percebeu que havia três homens em atitude suspeita de venda de drogas. Ao perceberem a presença da equipe policial, dois deles conseguiram fugir e o terceiro foi detido.

Na busca pessoal, foram encontrados em posse do infrator: 17 pinos de substância com característica de cocaína, três porções de substância com característica de maconha, R$ 213 em espécie, um aparelho celular e um relógio de pulso.

Diante dos fatos, o infrator foi conduzido ao 14° DIP para procedimentos cabíveis.