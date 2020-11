Homem diz à polícia que matou vítima porque ela teria negado fazer sexo

O suspeito de matar com 15 facadas Alan Pinto Brasil, de 30 anos, em Blumenau, em Santa Catarina, contou para a Polícia Civil que cometeu o crime porque a vítima teria ‘insinuado querer sexo’ e depois desistido.

Segundo apuração do NDmais, o delegado responsável pela investigação, Egídio Ferrari, Alan foi encontrado embaixo da cama dele, amarrado e nu. O crime teria acontecido possivelmente no 1 de novembro. O corpo foi encontrado no dia 4 por um amigo.

O delegado disse ainda, que o suspeito que é natural do Pará e estava na cidade há alguns meses, relatou que conheceu Alan há cerca de três semanas. Os dois teriam saído juntos para algumas festas e, no dia do crime, Alan teria “insinuado sexualmente” para o suspeito. Após negar a relação, eles teriam discutidos e começaram as agressões.

O suspeito que já cumpre pena por roubo em regime aberto, ficará à disposição da Justiça.