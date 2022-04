Homem desmaia ao ser atingido com bola de sinuca no pescoço durante briga em Manaus

Em dado momento, um deles pegou uma das bolas da mesa e tentou acertar o outro. O alvo revidou e atingiu a vítima com uma bolada na região do pescoço que a fez desmaiar.

Manaus/AM – Um homem foi parar no hospital desmaiado depois de ser atingindo por uma bola de sinuca durante uma confusão no bairro Alfredo Nascimento, na Zona Norte.

