Homem desaparecido é encontrado morto no Amazonas

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no Porto da Ceasa, bairro Mauazinho, zona Sul de Manaus, onde recolheu o cadáver para a unidade. A Polícia Civil (PC) deve investigar o caso.

A vítima estava desaparecida desde o último domingo (14). Moradores da localidade encontraram o corpo já em avançado estado de decomposição. Os policiais civis do município estiveram no local e informaram a nossa equipe de reportagem que o mesmo foi supostamente assassinado com disparos de arma de fogo pelo corpo.

Manaus/AM - O corpo de Rafael Evangelista Oliveira da Silvia, de idade não revelada, foi encontrado no final da tarde desta terça-feira (16), na zona rural do município Careiro Castanho, nas proximidades da Associação Comunitária Agrícola Rural Tupaninha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.