Homem desaparece a caminho de casa após sair com amigos em Manaus

Manaus/AM - Ricardo Lopes, 31, desapareceu na segunda-feira (12), quando saiu de casa para encontrar amigos e uma possível namorada, próximo ao Igarapé do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. A Polícia Civil solicita a colaboração na divulgação da imagem do desaparecido.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops pela tia do desaparecido, Rosineia Lopes, foi relatado que na madrugada de segunda-feira, por volta de 1h da manhã, o homem chegou a falar com sua mãe, via telefone, e apresentava sinais de desnorteamento.

A mãe ainda chegou a pedir para falar com alguns amigos de Ricardo e eles informaram que seu filho estava a caminho de casa, em um carro de aplicativo de transporte. Desde então, o homem não foi mais visto e seu celular encontra-se desligado.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Ricardo que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).