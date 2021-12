Homem desaparece após sair de casa em Manaus

Manaus/AM - Emerson Menezes de Oliveira, de 33 anos, que está desaparecido desde sábado (18), quando saiu por volta das 14h, da casa onde mora, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, transferido para a Deops, o tio do desaparecido, Carlos Antônio Menezes Pucu, 56, informou que o sobrinho saiu de casa, trajando bermuda e blusa de cor não identificada, desde então, não retornou e os familiares não tiveram mais notícias sobre o seu paradeiro. Ele possui uma tatuagem no braço direito, com o nome “Emerson”. A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização do desaparecido que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

