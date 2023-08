Homem deixa recado enigmático e desaparece em Manaus; família pede ajuda

Manaus/AM - Heladio Freitas, de 39 anos, está desaparecido desde o dia 14 de agosto, quando saiu da casa onde morava com a mãe, nas proximidades do SPA Joventina Dias, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a família, o homem sofre de depressão e antes de sumir, teria deixa um recado com a mãe, que tem 79 anos: “Mãe não ligue atrás de mim não me procure eu vou arrumar um lugar para mim se eu não achar eu sei o que vou fazer”.

A família diz que não houve desavença ou qualquer problema para ele ir embora, por isso a mãe não entendeu o que o filho quis dizer com o recado.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Heladio, pode ligar para o número 99618-2300.