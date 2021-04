Homem deixa a própria família em cárcere privado em Manaus

A equipe se dirigiu à residência do casal e deteve o agressor. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a vítima, para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos legais previstos em lei.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica na rua Mauá. Chegando ao local, os policiais constataram que o agressor havia fugido e deixado a esposa, de 38 anos, e os três filhos do casal, menores de 18 anos, trancados em casa.

Manaus/AM - Uma família que havia sido deixada em cárcere privado foi resgatada, na noite do último domingo (11),e um homem de 43 anos foi detido por violência doméstica contra a esposa. As duas ocorrências se passaram no bairro São José, na zona leste de Manaus.

