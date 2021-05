Homem deixa porta aberta e PM descobre laboratório de drogas em Manaus

Na ação, foi apreendida uma balança de precisão; 18 tabletes de substância com aspecto de oxi; aproximadamente 1 kg de substância com aspecto de cocaína; e uma prensa industrial.

A PM estava em patrulhamento, quando foi informada sobre um laboratório de fabricação de entorpecentes. Ao se aproximarem, os policiais avistaram um homem, que no momento da abordagem fugiu, deixando a porta da casa onde estava aberta, onde foi possível visualizar uma prensa industrial. Os policiais entraram e encontraram um galão com várias peças, em formato de barras de produto aparentando ser oxi e cocaína.

