Homem de 29 anos é preso com arma e drogas após denúncia anônima em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (20), no bairro Glória, zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de tráfico de drogas.



Com o suspeito foram apreendidos uma arma de fogo, 14 munições calibre 40, uma porção de maconha, nove porções de cocaína e uma balança de precisão. O material ilícito apreendido e o suspeito foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias – Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.



O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.



Outra forma de repassar informações é por meio do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. Pode ainda adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.