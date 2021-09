Homem condenado a 23 anos por estuprar enteadas é preso em Manaus

No dia 2 de fevereiro deste ano, foi expedido o mandado de prisão em razão de sentença condenatória, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. “Iniciamos as diligências e efetuamos a sua prisão”, disse Joyce.

Manaus/AM - Um homem, de 45 anos, condenado a 23 anos e quatro meses de prisão por estuprar as enteadas dele, de 7 e 9 anos, foi preso em uma rua do bairro Tancredo Neves, zona Leste. O crime ocorreu em 2012 na capital.

