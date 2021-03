Homem condenado a 12 anos por estuprar enteado é preso em Manaus

“Por conta da mudança de endereço do indivíduo, estávamos fazendo um levantamento sobre seu paradeiro. Após recebermos denúncia anônima, tomamos conhecimento de sua localização e cumprimos o mandado. Ao chegarmos no local e efetuarmos a prisão, os moradores chegaram a agradecer a equipe, pois o indivíduo causava muitos transtornos quando estava sob o efeito de bebidas alcoólicas”, explicou a autoridade policial.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no dia do fato, o homem chegou em casa e forçou o menino a tirar a roupa e, em seguida, cometeu o estupro. Ainda segundo a autoridade policial, a criança tentou se defender empurrando o padrasto e, por isso, também foi agredida por ele.

