Homem com deficiência física e mental é encontrado morto dentro de casa no Amazonas

Familiares acreditam que Francisco tenha sido vítima de um assalto. A casa foi encontrada 'revirada' e o calção da vítima com R$ 150 reais no bolso foi levado.

A mãe da vítima foi até a casa dele, por volta de 13h, chamá-lo para almoçar. Ao entrar na residência, se deparou com o filho morto com golpe de faca no pescoço.

