Homem com Covid flagrado 2 vezes passando saliva em carros será internado

Nas imagens de câmeras de segurança cuspindo na mão e depois encostando em maçanetas e portas de carros "com o notório intuito de propagar a doença", segundo o Ministério Público do estado, foi identificado como Etuino Fachinello.

Segundo o Extra, devido aos fatos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) decidiu por sua internação compulsória. A determinação foi tomada pela juíza Marilene Parizotto Campagna, segundo consta nos autos do processo publicados nesta sexta-feira, dia 5.

