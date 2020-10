Homem com cabeça esmagada é encontrado próximo à mata da Ufam

Manaus/AM - O corpo de um homem de 28 anos, e nome não revelado, foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da avenida do Futuro, próxima da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no município de Coari, interior do Amazonas.

Segundo informações, a cabeça estava esmagada e o corpo apresentava sinais de agressão, que leva a Polícia Civil a acreditar que a vítima tenha sido espancada até a morte. Pelo estado em que estava o corpo, o homem pode ter sido assassinado durante o final de semana.

A família esteve presente no necrotério e fez a identificação do homem. A polícia já instaurou um inquérito para descobrir as motivações e culpados pelo crime.