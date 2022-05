Homem chega em casa bêbado e espanca mulher até a morte no Amazonas

A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O feminicídio foi praticado na frente da mãe de Oscar e do pai dele que é deficiente visual.

O crime ocorreu no último dia 5 de maio na casa onde o casal morava com os pais do homem. Na ocasião, o suspeito chegou em casa embriagado e partiu para cima da mulher desferindo socos e chutes.

