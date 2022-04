Homem cai morto em escada ao ser baleado por criminosos durante perseguição em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como José Jarbas, 32, caiu morto em uma escada após ser baleado por criminosos durante perseguição na noite desta terça-feira (26), no Beco Tiradentes, com acesso pela rua Canumã, no bairro Petrópolis, em Manaus.

De acordo com informações da polícia, criminosos que estavam a pé teriam perseguido José e efetuado vários disparos contra ele. O homem era morador do bairro e morreu deitado de bruços em uma escada no beco.

Ainda segundo a polícia, testemunhas não quiseram dar mais informações por medo de represálias. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo da vítima. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).