Homem cai do 3º andar ao tentar roubar casa de pastor em Manaus

Manaus/AM – Um homem conhecido como Gegê, de 44 anos, ficou ferido ao cair do terceiro andar da casa de um pastor, enquanto tentava furtar objetos do imóvel no bairro Cidade de Deus, na zona norte, na manhã desta segunda-feira (21). O próprio suspeito confessou a tentativa de furto enquanto aguardava pelos socorristas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.