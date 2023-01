Homem avança em ‘amigo de copo’ que o chamou de corno e acaba esfaqueado em bar de Manaus

Um jovem foi esfaqueado pelo ‘amigo de copo’, após uma briga em um bar localizado na rua Belém, bairro Nossa das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

A vítima estava consumindo bebida alcoólica no local junto com o amigo, identificado como Beto, momento em que os dois se desentenderam após o suspeito chamá-lo de corno. A vítima avançou em Beto que se armou de uma faca e desferiu vários golpes que atingiram a orelha e região do pescoço da vítima.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, não encontrou a vítima, que segundo testemunhas, saiu andando do local e foi socorrido pelo pai. O suspeito fugiu do local após o ocorrido.