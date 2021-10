Homem atira para matar em desafeto e acaba preso no Amazonas

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina quando ouviu um disparo de arma de fogo, e avistou logo após um homem com uma arma de fogo na mão. O indivíduo foi detido e foi apreendido um revólver calibre 32, mas não informou o nome do alvo a quem queria matar.

Manaus/AM - Foi preso na madrugada deste sábado (30), um homem de 21 anos em posse de arma de fogo, no Km 77 da rodovia AM-010, do município de Rio Preto da Eva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.