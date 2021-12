Homem armado é preso em carro usado para cometer assaltos em Manaus

Quando a viatura chegou no local, o homem foi localizado e preso, com ele também foi encontrada uma arma calibre 22, de marca Rossi, com seis munições. Ele foi apresentado em uma delegacia, onde está à disposição da justiça.

De acordo com a Força Tática, um denunciante informou que o suspeito estava nas proximidades da Avenida Natan Xaxier, no bairro Novo Aleixo, zona Norte da cidade.

