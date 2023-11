Homem aproveita momento a sós e estupra babá de 13 anos em sua casa no Amazonas

No entanto, a menina contou o fato para a mãe, que de imediato foi à delegacia e registrou a concorrência. Com base nisso, os policiais foram até a casa dele e cometeram sua prisão.

“A mulher relatou que o crime ocorreu no momento em que sua filha foi trabalhar na casa do autor, pois trabalha como babá e foi até o local realizar o serviço”, disse o delegado.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da DEP do município, as diligências iniciaram após a mãe da vítima procurar uma delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o homem.

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso, no domingo (11), após estuprar uma adolescente de 13 anos, que trabalhava desde bebê em sua casa, em Manacapuru, no Amazonas.

