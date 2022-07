Homem agride ex e acompanhante em bar e acaba morto a tiros

O amigo da vítima, por sua vez, contesta e diz que o agente já chegou atirando contra Jarbas. O caso está sob investigação e a polícia deve ouvir tanto a ex-mulher do homem, quanto as demais testemunhas da situação.

Na tentativa de acabar com a briga, ele acabou atirando contra Jarbas, que não resistiu e foi à óbito ainda no local. Na delegacia, o PM disse que Jarbas tentou agredi-lo e por isso disparou.

A vítima, que não aceitava o fim do relacionamento, agrediu a ex-esposa e um homem que estava com ela em um bar e o desfecho foi trágico.

Um homem de 25 anos, identificado como Jarbas Oliveira, morreu ao ser baleado por um policial militar durante uma briga com a ex-esposa no Rio de Janeiro na noite desse domingo (18).

