Homem achado morto em matagal foi torturado e suspeitos foram vistos carreg

A vítima estava trajando uma bermuda jeans, camisa preta e ao lado do corpo tinha um bilhete com a frase “Morreu porque estava jogando com o PCCU”. Não havia nenhum documento que a identificasse.

Manaus/AM - O homem encontrado morto em uma área de mata foi torturado e teve o corpo carregado até o ramal do Acará, no Conjunto Viver Melhor 2, na zona norte, nesta segunda-feira (17).

