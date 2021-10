Homem achado em mata foi morto a tiros na hora de foguetório do CV em Manaus

Ele trajava apenas uma calça preta e possuía a tatuagem de um dragão no peito. Pelo estado do corpo, tudo indica que o homem foi executado na hora da queima de fogos que se iniciou por toda a cidade por volta das 19h30 dessa quinta-feira (7).

De acordo com a polícia, o corpo estava no local há aproximadamente 24 horas. A vítima recebeu três disparos nas costas, dois na região da lombar e um no ombro.

Manaus/AM - O homem, ainda não identificado, encontrado morto na manhã de hoje (8), em uma mata no Conjunto Campos Elíseos, foi executado com seis tiros.

