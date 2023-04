Haitiano é assassinado para não 'bagunçar' em área vermelha em Manaus

Segundo informações repassadas para a polícia, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia 21 de deste mês, quando levou cinco tiros por estar supostamente discutindo com a mulher e incomodando criminosos da área, que ordenam que a vizinhança não faça qualquer tipo de tumulto para não chamar a atenção da polícia.

Manaus/AM - Um haitiano que não teve a identidade revelada foi assassinado na noite deste sábado (29), na Alameda dos Inocentes, no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus. Moradores disseram que ele estaria 'bagunçando' em uma área vermelha pelo tráfico de drogas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.