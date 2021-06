Grupo tenta sacar R$ 500 mil de servidora da Petrobras e é preso em Manaus

Durante as investigações, os policiais chegaram aos demais suspeitos. Antônio, Carlos e Marcelo estavam em um apartamento na Rua Emílio Moreira, no Centro. “O golpe poderia ser muito pior já que eles iriam fazer empréstimos no nome da vítima. Existe uma quinta pessoa que está foragida, que já foi identifica. Essa vítima era uma funcionária da Petrobras que não conhecia Manaus”, completou.

O delegado disse ainda que o crime ocorreu no mesmo endereço que a suspeita foi presa, no bairro Centro.

