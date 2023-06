Grupo suspeito de roubar lojas é preso em Manaus

No momento da abordagem, os policiais encontraram ainda R$ 5 mil em roupas furtadas de uma loja na rua Marechal Deodoro, no Centro da capital amazonense.

Segundo policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos foram abordados, após os agentes verificarem no sistema ‘Paredão’, que o grupo tem envolvimento no furto de quatro aparelhos de televisão em uma loja de eletrodomésticos no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus.

