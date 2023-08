Grupo suspeito de cometer furtos em lojas do Centro de Manaus é preso

Manaus/AM - Marcos Heleno Batista Marinho, 48; Mônica Taissa da Silva Rodrigues, 22; Tayla Mayara Pacheco Pereira, 31, e Rosimeire Lima Souza, de idade não identificada, foram presos nesta sexta-feira (18), suspeito de furto em várias lojas de Manaus. As prisões ocorreram na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, zona oeste.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após recebimento de denúncias anônimas, informando que o grupo criminoso estava cometendo diversos furtos em lojas da área Central de Manaus, em um carro Volkswagen, modelo Gol, de cor branca.

“Após tomarmos conhecimento do fato, nos deslocamos até a localidade e passamos a realizar campana, momento em que avistamos Marcos Heleno no veículo. Ele estava aguardando as mulheres que haviam ido para as lojas praticarem os furtos. Em seguida, elas retornaram com várias bolsas e sacolas”, disse o delegado.

Posteriormente, o grupo seguiu no carro para um estabelecimento comercial no bairro Ponta Negra, zona oeste. A equipe investigativa seguiu os infratores e avistou as mulheres praticando outros furtos no local.

“Nesse centro comercial, conseguimos visualizar as mulheres entrarem nas lojas e furtaram diversos objetos. Ao saírem do local, elas seguiram no veículo para o bairro Lírio do Vale, onde realizamos a abordagem”, explicou Cícero Túlio.

Durante a ação, Marcos Heleno tentou fugir, mas foi alcançado e preso. No interior do veículo foram localizados todos os objetos oriundos dos furtos. Todos foram conduzidos ao 1° DIP, onde foram autuados por furto qualificado. Eles foram encaminhados à audiência de custódia, e ficaram à disposição da Justiça.