Grupo que sequestrou e torturou vítimas a mando de traficantes é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um grupo que sequestrou e torturou vítimas a mando de traficantes foi preso, nesta quinta-feira (19), em Tapauá, no Amazonas.

Na ocasião foram presos Francisco Chalie Mafra Uchoa, 43; José Carlos de Oliveira Arcos, 29, conhecido como “Inevitável”; Samuel de Souza Alves Venâncio, 24, e Weliton Dias Gomes, 25, o “Filé”. Uma mulher foi presa em flagrante por crime ambiental, pois estava em posse de sete tartarugas.

De acordo com o investigador Lukedson Costa, gestor da 64ª DIP, as diligências iniciaram após os policiais obtiverem conhecimento de vídeos publicados em redes sociais, que mostravam os infratores cometendo crimes de sequestro e tortura contra as vítimas.

“Com base nisso iniciamos as investigações a fim de identificar e prender os autores. Sendo assim, fomos ao possível local onde ocorreram as filmagens e conseguimos constatar a veracidade”, explicou o gestor.

Conforme Lukedson, as investigações apontaram que a mando de traficantes, os autores levavam as vítimas até o local e passavam a realizar cobranças relacionadas ao tráfico de drogas, as agrediam e torturavam chegando até a efetuar disparos de arma de fogo nas mãos e pés delas.

Todos os indivíduos foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva decretados pelo Poder Judiciário com o apoio do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Francisco Charlie, José Carlos, Samuel e Weliton responderão pelos crimes de tortura, sequestro, organização criminosa, e ficarão à disposição da Justiça.

Já a mulher assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental e foi liberada para responder ao processo em liberdade.





Com informações da assessoria.