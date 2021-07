Grupo mata homem a pauladas e facadas na frente de populares no Amazonas

Um dos golpes foi na nuca dele e provocou muito sangramento. O corpo do desconhecido foi levado para o necrotério do Hospital Hilda Freire.

A vítima foi atacada no Centro da cidade, segundo testemunhas por um grupo de homens. Populares ainda tentaram socorrer o ferido, mas os ferimentos a faca eram muito graves e ele acabou morrendo no próprio local.

Manaus/AM - Um homem morreu após ser atacado a pauladas e facadas na noite desse sábado (4), no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

