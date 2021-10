Grupo é presos por receptação de cabos de energia em Manaus

“Chegando ao local, verificamos que Natanael estava em um veículo da marca Volkswagen, modelo Saveiro, com cabos de energia pertencentes a uma concessionária de energia elétrica. Lá também estava Getúlio, em um caminhão, portando parte do material da mesma empresa, ocasião em que ocorreu o flagrante”, explicou Pinho.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da DERFD, as equipes se deslocaram até aquela empresa para cumprir o mandado de busca e apreensão, onde possivelmente teriam sido vendidas oito toneladas de turbinas de extração de petróleo, que haviam sido furtadas de uma outra empresa, em junho deste ano.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), deflagrou nesta sexta-feira (08/10),a Operação Vastum, que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, e nas prisões em flagrante de Getúlio Silva Barros, 67; Natanael Oliveira do Vale, 48, e Nazira Lourenço da Silva, 61, por receptação de cabos de energia. A ação ocorreu em uma empresa de sucata, localizada no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.