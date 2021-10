Grupo é preso suspeito de tráfico de drogas no Amazonas

Diante dos fatos, todas as informações foram repassadas à Polícia Civil da cidade para as investigações devidas. O grupo, juntamente com todo o material ilícito, foi encaminhados à 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais de polícia judiciária.

Chegando ao local, os militares se depararam com quatro homens em posse de drogas e armas, que foram abordados e revistados. Em posse dos suspeitos, foram encontradas porções de substância análoga a pasta base de cocaína; uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, de calibre 38; um simulacro de arma de fogo; duas balanças de precisão; dois aparelhos celulares; um par de rádios comunicadores; uma quantia de R$ 302 em espécie; e uma motocicleta Honda CG Fan.

Manaus/AM - Quatro homens foram detidos na tarde de domingo (3), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, por policiais militares do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM), em desdobramento da operação Tio Patinhas, no município de Carauari.

