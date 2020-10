Grupo é preso suspeito de matar desafeto no Amazonas

Manaus/AM - Cinco pessoas, entre 22 e 28 anos foram presas suspeitas de envolvimento na morte de um homem de 32 anos, no Campo do Curisco, município de Eirunepé, na tarde deste domingo (04). Um adolescente também foi apreendido na ação.

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Júnior, gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), outros três indivíduos que teriam participado do crime seguem foragidos.

Na ocasião do homicídio, a vítima juntamente com outras três pessoas foram para uma área conhecida como Campo do Curisco, em Eirunepé, onde os infratores residem. Segundo Gonzaga, eles são grupos rivais e possuem uma rixa. Em determinado momento, os nove suspeitos chegaram ao local, porém apenas Antônio não conseguiu fugir e foi morto com golpes de faca e terçado.

Momentos após a ação criminosa, cinco pessoas foram presas por uma equipe da Polícia Militar e levadas para a delegacia, onde foram autuados em flagrante por homicídio. Já o adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. As equipes seguem as diligências para localizar e prender os demais envolvidos no assassinato.